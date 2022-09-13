Пєсков: в РФ зараз не розглядається питання про мобілізацію

В Росії поки не планують оголошувати повну чи часткову мобілізацію, незважаючи на значні успіхи Збройних сил України на сході. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

"Наразі – ні, про це (мобілізацію - ред.) не йдеться" , - сказав він. ﻿

Крім того, за словами Пєскова, росіяни "консолідовані навколо всіх рішень Путіна", а критичні висловлювання щодо війни проти України "мають залишатися в рамках закону".

Раніше голова комісії Ради федерації Росії Андрій Клімов із захисту держсуверенітету заявив, що необхідності у військовій мобілізації в Росії немає на фоні втрат і поразок РФ в Україні.