МЗС: Росія спробує зірвати зернову угоду

Росія спробує у листопаді зірвати продовження зернової угоди, заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

"Не зараз, але ближче до завершення її дії в листопаді ми побачимо спроби Росії поставити цю угоду під сумнів і зірвати її продовження. Для цього ми вже працюємо з усіма ключовими гравцями, і з ООН, і з Туреччиною як фасилітаторами цієї угоди, і з країнами-отримувачами нашої сільськогосподарської продукції для того, щоб не допустити цього зриву" , - сказав Кулеба.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна порушує умови угоди, адже агропродуція постачається не в найбідніші країни.

В ОП таку заяву назвали спробою Путіна шантажувати Захід задля зняття санкцій.