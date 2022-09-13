The Guardian: Євросоюз не запроваджуватиме ліміт на ціни на газ

Країни Євросоюзу не вводитимуть ліміт на ціни на газ. Про це, з посиланням на The Guardian, повідомляє Корреспондент.

"Проект європейської постанови про "інструмент вирішення питання про електропостачання", з якою ознайомилася The Guardian, не визначає обмежень на ціни на російський чи будь-який інший імпортний газ" , – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що "наостанок текст можуть змінити", але проект демонструє сумніви ЄК з питання, чи достатньою є підтримка країнами ЄС ідеї запровадження максимально допустимої межі на ціни.

Попри це, очікується, що ЄС стягуватиме додаткові податки з "надлишкового" прибутку компаній у сфері енергетики.