Міноборони: ЗСУ звільнили 300 населених пунктів у Харківській області

Українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних км. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області" , - розповіла Маляр.

При цьому вона не стало розголошувати всіх деталей щодо тотального звільнення області та висловила впевненість, що "це станеться якнайшвидше".

Деокупація Харківської області

Нагадаємо, раніше Маляр вже заявила, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області все ще триває і говорити про повне її звільнення ще зарано.

Примітним є значний "стрибок" у повідомленнях про звільнення населених пунктів у Харківській області. Оскільки до цього мовилось про цифру 40.