ГУР: Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму
У зв'язку із контрнаступом ЗСУ так звана влада тимчасово окупованого Криму та півдня України терміново переселяє свої родини на територію Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова", - йдеться в повідомленні.
Водночас окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії ЗСУ.