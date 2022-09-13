Мер: у Мелітополі на базі окупантів пролунали три вибухи

Вдень 13 вересня в районі бази росіян в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрома, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз".

Очільник міста додав, що очікує подробиці.

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