Гарантії безпеки: в ОП опублікували рекомендації до майбутнього договору

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували рекомендації щодо "Київського безпекового договору" для стратегічного партнерства України та країн-гарантів. Відповідний документ опубліковано на сайті﻿ президента.

Зазначається, що над підготовкою рекомендацій працювала експертна група, до складу якої увійшли фахівці з усього демократичного світу, зокрема колишні прем’єр-міністри, міністри, інші високопосадовці, а також науковці.

Рекомендації передбачають:

– Найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН. Для цього Україні потрібні ресурси на утримання потужних Збройних Сил, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням РФ.

– Для цього потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабована передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС та НАТО.

– Гарантії безпеки мають бути ствердними та чітко сформульованими; вони окреслюватимуть низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об’єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою «Київський безпековий договір».

– Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

– Пакет гарантій містить як превентивні заходи для уникнення нової агресії, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, структура цього договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, як-от угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.

– Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО. Це прагнення закріплене в українській Конституції і є суверенним рішенням України. Також Україна прямує до членства в ЄС. Набувши його, вона зможе користуватися положеннями про взаємну оборону.

Гарантії, окреслені сьогодні, спрямовані на забезпечення України можливостями для стримування збройного нападу чи акту агресії, а в разі нападу – захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки за будь-яких обставин.

З повним текстом рекомендацій можна ознайомитись у додатку﻿.