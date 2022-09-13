В ОДКБ відповіли на запит Єревана про допомогу

Організація Договору про колективну безпеку засудила збройні сутички на кордоні Вірменії та Азербайджану та на прохання Єревана працює над врегулюванням ситуації. Про це повідомив секретаріат ОДКБ.

"Вважаємо застосування сили неприйнятним. Для врегулювання протиріч повинні використовуватися виключно політико-дипломатичні методи та домовленості" , - йдеться у повідомленні.

У зв'язку зі зверненням вірменської сторони до Ради колективної безпеки організації щодо надання допомоги, організовано роботу щодо задіяння механізмів ОДКБ для врегулювання ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Міноборони Вірменії заявило, що ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл прикордонних населених пунктів.

Азербайджан, у свою чергу, звинуватив Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.