FT: Вашингтон та союзники обговорюють можливість передати винищувачі Україні

США та країни-союзники обговорюють можливість передати Україні винищувачі та ППО після успішного контрнаступу ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного високопоставленого представника Міноборони США.

За його даними, Вашингтон та його союзники обговорюють потреби України, такі як протиповітряна оборона та винищувачі у «середньо- та довгостроковій перспективі».

Видання нагадало, що наразі США та їхні союзники відмовляються передати бойові літаки для ЗСУ. Проте деякі західні чиновники надихнуті успіхами України, а контрнаступ зміцнив аргументи країн НАТО та їхніх партнерів у необхідності відправити Україні летальну зброю.

Також за даними FT, найближчими днями Вашингтон оголосить про ще один пакет військової допомоги.

9 серпня заступник голови Пентагону Колін Каль заявив, що США поки що не мають наміру включати до пакетів допомоги Україні винищувачі F-16, проте не виключають їхню передачу в майбутньому.

У США заявляли, що процес передачі винищувачів займе роки, тому простіше переобладнати поточні українські літаки.