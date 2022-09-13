Кулеба розчарований позицією Берліна щодо передачі танків Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить раціональних аргументів у небажанні Берліна передавати Україні танки, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час як Україні зараз потрібні "Леопарди" та "Мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?" , - зауважив Дмитро Кулеба.

Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час як Україні зараз потрібні «Леопарди» та «Мардери», щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 13, 2022

Нагадаємо, після успіхів контрнаступу сил оборони України німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

Канцлер Олаф Шольц наполягає, що у цьому питанні ФРН "не може діяти сама".

Після цієї заяви у посольстві США зазначили, що Німеччина має сама вирішувати, який тип допомоги надавати Україні.