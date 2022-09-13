Білий дім назвав успіх ЗСУ на сході країни швидким і приголомшливим

Білий дім висловив обережний оптимізм після успішного звільнення українськими силами більшої частини Харківської області від російських окупантів, повідомляє Новое время.

Наступ ЗСУ прокоментував координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі, повідомляє СNN.

"У них, безперечно, є певний імпульс, особливо на північному сході країни, на Донбасі. Тільки з цього звіту ви побачили, наскільки швидкими та приголомшливими були їхні успіхи" , - сказав Кірбі.

Він додав, що на півдні України ще чекають бойові дії, і українці стикаються з більш жорстким опором росіян, але ЗСУ вже досягли деякого прогресу на цьому напрямку.

Також Кірбі прокоментував реакцію російського суспільства на успіхи України, яке почало відкрито критикувати російського диктатора Володимира Путіна.

"Дуже цікаво спостерігати, чи не так, зараз, що він стикається з публічними закидами не лише з боку опозиціонерів, а й з боку реальних виборних посадових осіб усередині Росії… Примітно, що зараз проти Путіна виступають навіть виборні муніципальні чиновники" , — сказав він.

Також, на його думку, Путін досі не хоче припиняти війну.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України. Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомляв, що на окремих ділянках області українські захисники вже вийшли до державного кордону.

На Харківщині Збройні сили України звільнили вже 3800 квадратних кілометрів території та понад 300 населених пунктів.