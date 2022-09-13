МЗС: Швеція передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer

Уряд Швеції прийняв рішення подарувати Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила голова МЗС Швеції Анн Лінде.

За її словами, допомогу передали на запит України, що надійшов минулого тижня.

Зазначається, що Швеція передає новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Конкретну назву препарату не вказують. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer — Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 — отримала "зелене світло" від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні.

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину" , — йдеться в комюніке.

У ньому зазначають також, що Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.

Як повідомлялось, 4 вересня головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні фіксується зростання зараження коронавірусною інфекцією.

За період із 29 серпня по 4 вересня в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 16 155 громадян.