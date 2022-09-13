Резніков: до Києва приїхав міністр оборони Естонії - привіз мобільний госпіталь
У Києві перебуває з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє Європейська правда.
Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, зазначивши також, що Естонія щойно передала Україні сучасний мобільний госпіталь.
"Для Естонії люди завжди були на першому місці. І вони підтверджують це зараз, передаючи для ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя нашим військовим і цивільним. Дякуємо, друзі!" - написав Резніков.
Переданий госпіталь, вочевидь, є тим, який анонсували у складі останнього пакета допомоги від Естонії в середині серпня. Окрім госпіталя, передбачалися нові партії мінометів і протитанкової зброї.
Тоді ж повідомляли, що госпіталь передають у співпраці з Німеччиною і що це вже другий такий подарунок для України за час повномасштабної війни.
Загальна вартість переданої Естонією військової допомоги Україні складає 250 млн євро. Серед зброї, яка вже надавалася - "Джавеліни", протитанкові гранатомети, гаубиці, протитанкові міни, різні види стрілецької зброї з боєприпасами, обладнання для зв’язку, засоби захисту, медичні засоби, сухпаї.