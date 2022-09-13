Spiegel: у школах Німеччини навчається близько 180 тисяч дітей з України
Кількість українських учнів у німецьких школах продовжує зростати, повідомляє Європейська правда.
Про це пише Spiegel.
За даними Конференції міністрів освіти німецьких земель, федеральні землі повідомили про 179 218 дітей з України в школах за 36-й календарний тиждень, що завершився в неділю.
Порівняно з попереднім тижнем кількість учнів зросла на 6431.
Баварія та Баден-Вюртемберг ще не оприлюднили поточних даних через літні канікули.
Кількість учнів, наведена конференцією, стосується загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.
Нагадаємо, новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.