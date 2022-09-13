ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині

ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині
Фото: Facebook

Українські військові деокупували населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча у Харківській області, які знаходяться неподалік від кордону з Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні 247 окремого батальйону 127 окремої бригади у Telegram.

"Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", — написали військові.

Захисники вже підняли державний прапор України у звільнених населених пунктах.

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