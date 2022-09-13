ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині
Українські військові деокупували населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча у Харківській області, які знаходяться неподалік від кордону з Росією, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні 247 окремого батальйону 127 окремої бригади у Telegram.
"Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", — написали військові.
Захисники вже підняли державний прапор України у звільнених населених пунктах.