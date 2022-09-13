Зеленський: Україна отримає додаткові 1,4 млрд доларів від МВФ

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован у ході дискусії "30 років партнерства. Як МВФ, ЄБРР та Світовий банк допомагають Україні встояти".

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки" , – написав Зеленський.

"Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України".

Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Як розповів Рашкован, у вівторок відбувся неформальна зустріч Фонду щодо розблокування нової програми екстреного фінансування (Rapid financing instrument, RFI).

"Я не можу сказати напевно, але це розблокує Україні додаткові 1,4 млрд доларів протягом наступного місяця" , ﻿ - зазначив він і уточнив, що твердження має відбутися наприкінці вересня. Після узгодження програми знадобиться ще 10 днів, щоб кошти надійшли.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичити до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

Нагадуємо:

З початком вторгнення РФ програма stand-by була зупинена.У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі 1,4 мільярда доларів у рамках інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.

Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто максимальний обсяг для України становив 1,4 млрд доларів.