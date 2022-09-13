Гуменюк: колаборанти біжать з Півдня швидше за російських окупантів

З територій на Півдні України, які звільняють наші військові, колаборанти виїжджають із сім'ями та награбованим майном швидше, ніж відступає російська армія, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила в ефірі національного марафону керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона підтвердила, що колаборанти залишають окуповані території південних областей, а також Криму.

"Так, при чому вивозять сім’ї, вивозять найдорожче, намародерене майно. Вони навіть забувають повернутися. Тобто колаборанти — ті, хто обрали для себе долю співпраці з окупаційною владою — під виглядом вивезення самого найдорожчого, все ж таки виїжджають і самі, і ще й попереду тих окупаційних військ, які залишають населені пункти, куди входять Сили оборони півдня" , — розповіла Гуменюк.

За її словами, колаборанти добре усвідомлюють, що на них чекає після звільнення територій від російських загарбників.