Генштаб: окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по Україні

Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних, 8 авіаційних ударів та провели 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 13 вересня.

Противник продовжує завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури. Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах н.п. Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В рамках командно-штабного навчання на полігоні "Брестський" збройні сили Білорусі відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника, з подальшим його витісненням за межі країни.

На інших напрямках противник обстрілював нашу інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку — в районах н.п. Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області;

на Харківському напрямку – Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне;

на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка;

на Запорізькому напрямку – Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Малі Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Гуляйпільське, Залізничне, Темирівка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Крім того, ворог посилено вів повітряну розвідку БпЛА, здійснивши близько 70 вильотів.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Також, підтверджено знищення 11 вересня складів з боєприпасами противника в районі Херсона.