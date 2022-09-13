Bloomberg: доходи РФ від енергоносіїв впали до мінімуму за 14 місяців

Енергетичні доходи Росії в серпні скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців, адже через західні санкції ціни на російську нафту впали, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через санкції чимало "традиційних" покупців російської нафти у Європі відмовилися купувати її, а відтак РФ була змушена продавати нафту зі значною знижкою на азіатських ринках. Це не дало Москві отримати прибутки внаслідок вищих світових цін на нафту.

Крім того, хоча у серпні спотові ціни на газ у Європі були рекордно високими, газові доходи не змогли повністю компенсувати зниження доходів від нафти. "Газпром" цього літа істотно скоротив експорт газу до Європи у ході шантажу регіону до зняття з країни санкцій за вторгнення в Україну.

Згідно з даними Міністерства фінансів РФ нафтогазові доходи, які складають понад третину бюджету Росії, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів (11,1 млрд доларів), що є найнижчим показником з червня 2021 року.

Це майже на 13% менше, ніж у липні. Це також зниження на 3,4% порівняно з минулим роком, хоча ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.

Місячне падіння нафтогазових надходжень Росії в серпні є результатом правил сплати податків, зауважує російський Мінфін. Російські виробники нафти зазвичай сплачують податок на прибуток за попередній квартал у квітні, липні, жовтні та січні. Таким чином сплата податку додала приріст нафтогазової виручки за липень на 306,3 млрд рублів.

Нагадуємо:

Європейська комісія підготувала проєкт регламенту для вирішення енергетичної кризи в ЄС, у якому відсутні згадки про встановлення граничної ціни на російський газ чи на будь-який імпортований газ.