Кабмін схвалив проект держбюджету на 2023 рік

Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету України на 2023 рік. Завтра планується його реєстрація у Верховній раді, повідомляє РБК-Україна.

Про це пговорить повiдомлення міністра фінансів Сергія Марченка.

"Бюджет воюючої країни на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів України та підтримано Кабінетом Міністрів України" , - написав він.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що 14 вересня планується реєстрація проекту бюджету в парламенті.

Надання пропозицій нардепів триватиме до 1 жовтня, а голосування у першому читанні - до 20 жовтня.

Держбюджет на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень зазначив деякі важливі пункти у держбюджеті:

Понад 1 трлн гривень направлять на сектор безпеки і оборони.

Кабмін має забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

Уряд повинен представити програму скорочення видатків на держпідприємства, апарат, інституції, які не відповідають потребам воєнного часу.

Програма кредитування 5/7/9 зберігається, також будуть діяти і інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати.

Буде створено спеціальний фонд відновлення, який будуть наповнювати, зокрема, коштом конфіскованих російських активів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у держбюджеті на наступний рік пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.