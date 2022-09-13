Зеленський провів зустріч з очільниками Міноборони Данії та Естонії

Зеленський провів зустріч з очільниками Міноборони Данії та Естонії
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністрами оборони Данії Мортеном Бедскоу та Естонської Республіки Ханно Певкуром, повідомляє Ділова столиця.

Відео із зустрічі глава Української держави оприлюднив у Telegram.

Зеленський зазначив, що Данія та Естонія потужно підтримують Україну на всіх етапах боротьби з російською агресією, зокрема постачаючи необхідну зброю для деокупації українських територій. Президент України наголосив, що від зміцнення української армії залежить не лише стійкість і витривалість нашої держави, а й безпека всієї Європи.

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"Дякую міністру оборони Данії Мортену Бедскоу та міністру оборони Естонії Ханно Певкуру за зустріч і послідовну підтримку України!", – додав він.

Як повідомлялось, у столиці України перебуває з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він привіз сучасний мобільний госпіталь для ЗСУ.

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