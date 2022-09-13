ОП: на Харківщині повністю відновили енергопостачання після обстрілів

Енергопостачання у Харкові та області повністю відновлено після російських обстрілів критичної інфраструктури регіону, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Харківська область. Електропостачання міста та області відновлено на 100%" , - написав він у Telegram.

Раніше профільним міністерствам та Харківській ОВА доручили підготувати до засідання уряду питання про виділення 400 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям.

Нагадуємо:

У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також на Полтавщині й Сумщині. Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.

Згодом стало відомо, що удари були завдані, зокрема, по другій за потужністю Харківська ТЕЦ-5, Зміївській ТЕС та підстанціям високої напруги.

Цьому передувало звільнення українськими бійцями значної території Харківської області, що була окупована росіянами більше як пів року.