Німеччина цього тижня передала Україні ще чотири самохідки Gepard

Німеччина цього тижня передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard. Таким чином ЗСУ отримали 24 установки цього типу з 30 обіцяних Бундесвером.﻿﻿, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.

Крім Gepard Україна отримала 65 холодильних установок для медичних матеріалів. Пресслужба уточнює, що раніше вже було передано два такі холодильники.

Раніше німецьке видання Die Welt повідомляло, що уряд ФРН уже кілька місяців ігнорує прохання України щодо додаткових постачань озброєнь.

Коментуючи це, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, ухвалюється в координації із союзниками.