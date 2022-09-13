Стефанішина: Кремль просив відновити переговори після успіху ЗСУ

Російські офіційні особи просили Україну про поновлення переговорів після успішного контрнаступу українських сил, повідомляє Новое время.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі France 24.

Вона розповіла, що останніми днями російські офіційні особи зверталися до України для поновлення переговорів, щоб припинити просування українських сил.

Проте, як повідомила Стефанішина, Україна має більше важелів впливу, і Київ почне переговори лише після того, як досягне своїх військових цілей.

Стефанішина переконана, що тимчасово окуповані Донбас та Крим повернуться під контроль України та закликала європейських лідерів запровадити додаткові санкції проти Росії.

11 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі стрімкого контрнаступу ЗСУ на сході України заявив, що Москва не відмовляється від переговорів із Києвом.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України.

На Харківщині Збройні сили України звільнили вже 3800 квадратних кілометрів території та понад 300 населених пунктів, а на окремих ділянках області українські захисники вже вийшли до державного кордону.

Також генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомляв, що лінію фронту на півдні України просунулося на 12 кілометрів і понад 500 квадратних кілометрів південних територій було звільнено від російських окупантів.