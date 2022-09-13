Шмигаль розповів про основні пріоритети держбюджету-2023

Основним пріорітетом у державному бюджеті на 2023 рік стане безпека та оборона України, на яку піде половина коштів. Другим пріорітетом будуть соціальні програми для населення, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

"У бюджеті, який ми подаємо, є один головний пріоритет - оборона та безпека нашої країни. 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки й оборони" , - сказав він.

Ці гроші підуть на зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї. У порівняння з бюджетом, який подавався на 2022 рік, зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у 4 рази.

Другим пріоритетом є соціальні програми. За словами Шмигаля, пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати ВПО, витрати на медицину та освіту складають ще 35% від всіх видатків у проекті бюджету, а це більше 800 млрд гривень.

Також передбачається збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень.

"Іншими словами: з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок - на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло й прозоро" , - сказав прем'єр.

Інші видатки будуть скорочуватися. Так, зменшаться видатки на органи державної влади - скоротиться кількість чиновників, а також їхні зарплати та премії.

Шмигаль повідомив, що видатки на утримання органів держвлади, за винятком силових структур, буде скорочено на 11,6 млрд гривень у порівнянні з 2022 роком.

Окрім того, буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд гривень.

"Там плануємо акумулювати конфісковані кошти росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 млрд гривень" , - сказав прем'єр.

У 2023 році доходи України складуть 1,28 трлн гривень, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн гривень. Так, щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у понад 3 млрд доларів.

"Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році" , - додав він.

Нагадаємо, Кабмін схвалив проект держбюджету на 2023 рік. 14 вересня планується його реєстрація у Раді.