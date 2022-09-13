Мер: російські окупанти побігли з Мелітополя у бік Криму

Війська РФ тікають із тимчасово окупованого Мелітополя у бік українського Криму, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано – стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів" , – написав він.

За його даними, щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові РФ зламують гаражі та викрадають цивільні машини. Він закликав місцевих жителів убезпечити свій транспорт, щоб його не забрали росіяни.

Раніше українська розвідка повідомляла, що успішні дії ЗСУ змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня України терміново переселяти свої родини на територію країни-агресора РФ.