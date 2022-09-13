Блінкен: РФ може відвернути увагу від України за допомогою Вірменії та Азербайджану

У Держдепі США стурбовані тим, що Росія може скористатися ескалацією конфлікту між Вірменією та Азербайджаном для відволікання уваги від війни в Україні, повідомляє Новое время.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

За його словами, Кремль може спеціально «підливати олію у вогонь» у конфлікт між Вірменією та Азербайджаном і таким чином відволікати світову спільноту від війни в Україні.

"Але якщо Росія справді зможе використати свій вплив на благо, тобто знову заспокоїти ситуацію, покласти край насильству та закликати людей до сумлінної участі у побудові світу, це буде позитивним моментом" , — додав держсекретар.

Блінкен зазначив, що вчора, 12 вересня, розмовляв з лідерами Вірменії та Азербайджану та закликав їх зробити все можливе для того, щоб відмовитися від будь-якого конфлікту та повернутися до переговорів щодо побудови «міцного миру між їхніми країнами».

"Ми знову стали свідками спалаху бойових дій, у чому ніхто не зацікавлений" , - підкреслив чиновник.

У ніч проти 13 вересня конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову перейшов у гарячу фазу: сторони звинуватили один одного в обстрілах та підривних діях, офіційний Єреван звернувся за допомогою до Росії та ОДКБ.