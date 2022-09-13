Запорізька ОВА: в Енергодарі триває підготовка до обов’язкової евакуації мешканців

В Енергодарі триває підготовка до обов’язкової евакуації місцевих мешканців, заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він пояснив, що якщо Запорізька АЕС не працюватиме, тоді на людей чекає сувора зима.

"В Енергодарі у нас підготовка йде зараз щодо обов'язкової евакуації. Адже в місті складається дуже складна історія, яка полягає в тому, що місто було і на сьогодні є передовим щодо опалення — воно не використовує ні газ, ні інші види енергії. Лише вторинне тепло з атомної станції. Якщо атомна станція стоятиме і не вироблятиме тепло, відповідно буде катастрофа взимку з початком опалювального сезону. Люди це розуміють" , – пояснив Старух.

Він нагадав, що всі блоки Запорізької АЕС із 11 вересня не працюють.

"Зараз, за повідомленням наших енергетиків, станція споживає енергію з України, щоб забезпечити у нормальному режимі вміст реакторів. Але енергетичне серце України припинило битися — найбільша в Європі атомна станція та найбільша теплова станція, яка 5 травня зупинила свою роботу, разом давали потужність майже 10 тис. мегават. Наразі вони енергію не дають" , — зазначив Старух.

За його словами, ворог і надалі обстрілює і саму станцію, і територію навколо неї. Старух зазначив, що потік людей, які виїжджають з Енергодару та Херсонської області, є значним протягом останніх місяців. Це пояснюється, в тому числі, і тією складною ситуацією, яка виникла навколо атомної станції, а також терором та тиском, який влаштовують окупанти, складною фінансово-економічною ситуацією, бо окупанти не пропускають медичних, гуманітарних цільових вантажів, ускладнюють виїзд людей.

На тлі продовження створення росіянами провокацій на Запорізькій АЕС та неузгодження гуманітарних коридорів для цивільного населення, український уряд закликає мешканців прилеглих до ЗАЕС територій евакуюватися самотужки.