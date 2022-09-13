Нацполіція: війська РФ влаштували катівню в Балаклії для місцевих жителів

У Балаклії Харківської області, яка пів року перебувала під російською окупацією, війська РФ влаштували катівню для місцевих жителів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook.

"У нещодавно окупованій Балаклії у відділі поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше — там же, у підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти — БалДрука (видавничого дому – ред) рашисти зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів" , – написав він.

За його даними, окупанти завжди тримали в полоні щонайменше 40 людей. Їх знаходили через місцевих колаборантів. Окупанти шукали тих, хто служив чи мав родичів в АТО, чи допомагав українській армії.

"А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у «тюрмі» 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі. За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що «найлегше» - коли били струмом" , — пише він.

Українські бійці у четвер, 8 вересня, звільнили від російських військових місто Балаклія. Захисників зустрічали місцеві жителі.