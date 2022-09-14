Загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії: Путін заявив про "додаткові кроки"

Президент РФ Володимир Путін заявив про "додаткові практичні кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Азербайджану та Вірменії, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Зазначається, що члени Організації договору про колективну безпеку в режимі відеоконференції провели позачергову сесію Ради.

Під час засідання учасники підтримали "посередницькі зусилля РФ, спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні".

"Путіним надано інформацію про додаткові практичні кроки російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла" , - мовиться на сайті ОДКБ.

До слова, під час зібрання члени Організації досягли домовленості про направлення до Вірменії місії ОДКБ.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично відразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Після він скликав Радбез, в ході якого схвалили рішення просити допомоги у Росії і ОДКБ.

На ситуацію відреагували і в МЗС України. Там закликали сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту і відзначили нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку РФ.