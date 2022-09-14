ISW: Кремль намагається "відбілити" Путіна після поразки на Харківщині
Аналітики інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Кремль намагається "зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку" і втрату майже всієї окупованої Харківської області, повідомляє Українська правда.
Москва вперше визнала свою поразку в Харківській області з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
На думку експертів ISW, Кремль зараз працює над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку, натомість звинувачуючи у втраті майже всієї окупованої Харківської області недостатньо поінформованих військових радників з оточення Путіна.
Декілька депутатів російської Держдуми висловили стурбованість жахливою ситуацією на передовій в Україні під час першого пленарного засідання осінньої сесії Думи 13 вересня. Лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росії необхідно оголосити повну мобілізацію, оскільки російська "спецвійськова операція" – це війна.
Він сказав, що "спеціальну військову операцію" можна закінчити в будь-який момент, але війна може закінчитися тільки перемогою або поразкою, і "ми не маємо права програти" цю війну.
Лідер партії "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов закликав до соціальної "мобілізації", за якої пересічні росіяни більше звертатимуть увагу на війну в Україні, а не на повну військову мобілізацію.
Лідер ЛДПР Леонід Слуцький також зазначив, що Росія продовжить боротьбу в геополітичній "сутичці" із Заходом.
Нардепи РФ також обговорили дату наступного розгляду законопроєкту про спрощення вручення повідомлень про призов на військову службу.
Законопроєкт, який, швидше за все, буде прийнятий, дозволить російським військкоматам відправляти повістки поштою і зобов'яже чоловіків, які не отримали повідомлення поштою, все одно з'являтися в місцевий призовний пункт.
Але, на думку інституту, нема підтверджень тому, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію. Широкомасштабний призов, швидше за все, перевищить здатність МО Росії призвати, навчити та спорядити нових солдатів.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Кремль визнав свою поразку в Харківській області, це перша поразка, яку визнала Росія у цій війні. Кремль відводить провину від Путіна і покладає її на його військових радників.
- Кремль, ймовірно, прагне використати поразку в Харкові та активізувати патріотичну риторику про більш повну мобілізацію, одночасно переглядаючи законопроєкт Держдуми Росії, який дозволяє військовим надсилати повістки на регулярний призов на строкову службу поштою. Але ніщо в законопроекті не свідчить про те, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію, і незрозуміло, чи міг би він це зробити швидко.
- Успішний український контрнаступ навколо Харківської області викликає паніку у російських військових, окупаційної влади та блогерів.
- Військові невдачі Росії в Україні, ймовірно, продовжують послаблювати важелі впливу Росії на території колишнього Радянського Союзу, оскільки Росія, схоже, не бажає підтримувати порушене перемир’я, досягнуте її посередництвом, між Вірменією та Азербайджаном, або дозволити Вірменії посилатися на положення Організації Договору про колективну безпеку, де домінує Росія.
- Українські війська, ймовірно, продовжували наземні атаки вздовж лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка на півночі Донецької області та, можливо, проводять обмежені наземні атаки через річку Оскіл у Харківській області.
- Російські та українські джерела повідомили, що українські сили продовжують наземні маневри у трьох районах Херсонської області в рамках контрнаступу на півдні.
- Війська РФ досягли деяких успіхів на південь від Бахмута і продовжили наземні атаки по всій Донецькій області.
- 13 вересня українські військові надали перші візуальні докази використання російськими військами безпілотника іранського виробництва в Україні.