Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2180 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4665 (+3) од,
- артилерійських систем – 1290 (+11) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 167 (+2) од,
- літаків – 246 (+2) од,
- гелікоптерів – 215 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),
- крилатих ракет ‒ 233 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,
- спеціальної техніки ‒ 120 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.