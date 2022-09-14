Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2180 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4665 (+3) од,

артилерійських систем – 1290 (+11) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засобів ППО ‒ 167 (+2) од,

літаків – 246 (+2) од,

гелікоптерів – 215 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),

крилатих ракет ‒ 233 (+0),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,

спеціальної техніки ‒ 120 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.