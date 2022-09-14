Глава Єврокомісії їде до Києва
У середу, 14 вересня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен приїде до Києва.
Про це вона повідомила у Twitter.
"Ми будемо розширювати можливості України, щоб максимально використовувати її потенціал. Спираючись на успіх смуг солідарності, ми забезпечимо безперешкодний доступ до єдиного ринку. Включення України в нашу зону Європейського вільного роумінгу. Сьогодні я їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським", - написала вона.
Додамо, що вона вже приїжджала в Україну після 24 лютого.