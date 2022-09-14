СБУ: у Запоріжжі затримано агентку ФСБ з позивним "007"

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Запоріжжі російську агентку з позивним "007". Жінка прибула у місто під "легендою" волонтерки, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє﻿ прес-служба СБУ.

Мешканку тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області спецслужби РФ завербували ще на початку повномасштабного вторгнення. Жінка отримала позивний "007" та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону.

Для маскування своїх дій вона представлялася волонтеркою та збирала дані про партизанів на півдні для подальшого їх виявлення.

Також спецслужби РФ дали їй завдання налагодити контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

"Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя. Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю" , - йдеться в повідомленні.

Наразі їй повідомлено про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.