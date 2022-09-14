Витрати на Мінсоцполітики у 2023 році скоротять: на що витратять 400 млрд гривень

Кабінет міністрів планує скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році до 405 млрд гривень в порівнянні з 425 млрд гривень в поточному році. Скорочення планується за рахунок зменшення дотацій Пенсійному фонду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з документом, найбільші статті витрат через Мінсоцполітики передбачені на соціальний захист дітей та сім'ї - 27,3 млрд гривень. На соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини, планується витратити 66,6 млрд гривень, на підтримку малозабезпечених сімей 72,9 млрд гривень.

На фінансування пенсій і покриття дефіциту Пенсійного фонду витратять 232,9 млрд гривень (у 2022 році - 252,9 млрд гривень).

Крім того, в бюджеті не передбачені окремим рядком видатки на субсидії на оплату комунальних послуг.

Згідно з проектом держбюджету, загальні витрати у 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж у 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що одними з головних пріоритетів проекту держбюджету України на 2023 рік стали соціальні програми. За його словами, 35% від усіх витрат складатимуть пенсії, субсидії та інші соцвиплати.