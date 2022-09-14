У Німеччині стурбовані нестачею житла для біженців з України

У Німеччині стурбовані тим, що потреба у житлі для біженців, зокрема з України, може різко зрости з настанням холодів. Асоціація міст Німеччини звернулася до федерального уряду з проханням найближчим часом скликати саміт із питання біженців за участю земель та муніципалітетів, повідомляє Дзеркало тижня.

"На ньому необхідно обговорити справедливий розподіл біженців" , - сказав президент Асоціації міст Маркус Леве.

Також, на його думку, потрібно терміново обговорити необхідність збільшення можливостей федеральних земель із прийому біженців, а також відшкодування витрат.

Асоціацію міст насторожує той факт, що дедалі більше федеральних земель закривається для прийому українських військових біженців.

Крім того, в Асоціації міст також очікують, що кількість біженців з України збільшиться із настанням холодів. Передбачається, що частина українців, які вже перебувають у Німеччині, більше не зможуть залишатися у приватних домогосподарствах та мають бути розміщені десь за рахунок держави.

Також збільшується кількість прохачів притулку та біженців з інших країн. Леве припускає, що майбутньої зими ряду міст доведеться знову розміщувати біженців у спортзалах та інших приміщеннях.