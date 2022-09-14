Генштаб: Майже 5 тисяч військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії

Генштаб: Майже 5 тисяч військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗС України уже пройшли підготовку у Великій Британії. Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

"На території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, започаткована урядом Великобританії, отримала назву операція "Interflex", - йдеться в повідомленні.

На даний час, за участі інструкторів з різних країн навчання успішно завершили майже 5 тисяч українських військовослужбовців.

"Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості", - зазначили в Генштабі.﻿

Також, найближчим часом, планується розширення операції "Interflex", зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.

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