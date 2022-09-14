Генштаб: Майже 5 тисяч військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії
Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗС України уже пройшли підготовку у Великій Британії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"На території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, започаткована урядом Великобританії, отримала назву операція "Interflex", - йдеться в повідомленні.
На даний час, за участі інструкторів з різних країн навчання успішно завершили майже 5 тисяч українських військовослужбовців.
"Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості", - зазначили в Генштабі.
Також, найближчим часом, планується розширення операції "Interflex", зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.