Генштаб: Майже 5 тисяч військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії

Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗС України уже пройшли підготовку у Великій Британії. Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

"На території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, започаткована урядом Великобританії, отримала назву операція "Interflex" , - йдеться в повідомленні.

На даний час, за участі інструкторів з різних країн навчання успішно завершили майже 5 тисяч українських військовослужбовців.

"Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості" , - зазначили в Генштабі. ﻿

Також, найближчим часом, планується розширення операції "Interflex", зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.