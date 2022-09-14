Зеленський приїхав у звільнений від РФ Ізюм

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що президент Володимир Зеленський прибув до деокупованого Ізюму Харківської області.

"Президент України Володимир Зеленський в Ізюмі. Сьогодні у звільненому українськими десантниками місті урочисто підняли державний прапор. Україна повертає своє", - йдеться у повідомленні 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

Крім того, в урочистостях взяли участь заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які кілька днів тому звільнили місто від російських окупантів.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент подякував воїнам за звільнені українські землі.