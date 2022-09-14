Запаси газу у Євросоюзі досягли 84%

У країнах Євросоюзу рівень заповненості газосховищ досяг 84%, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у ході виступу в Європарламенті у середу, 14 вересня, повідомляє Корреспондент.

"Наші газосховища заповнені на 84% - це добре, проте цього замало" , - сказала вона.

Глава ЄК вважає за потрібне боротися проти маніпуляцій на газовому ринку. Вона закликала країни ЄС знижувати споживання електроенергії і допомагати споживачам в оплаті рахунків, що сильно зросли.

Фон дер Ляєн нагадала, що пропонує запровадити обмеження на доходи компаній, які виробляють дешеву електрику, які за нинішніх умов отримують дуже високий прибуток. Такі заходи мають торкнутися компаній, що виробляють електроенергію на основі викопного палива.

Крім того, глава ЄК згадала про обговорення ідеї межі цін на газ. За її словами, такі обмеження можуть бути тимчасовими.

Фон дер Ляєн в черговий раз озвучила план, в рамках якого передбачається до 2030 року виробити в ЄС 10 млн тонн відновлюваного водню.

"Водень може змінити Європу" , - вважає вона.

Зазначимо, що останнім часом ціна на газ у Європі стабілізувалася на рівні близько 2000 доларів за тисячу кубометрів.