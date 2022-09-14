МВФ розробляє нову програму для України

МВФ розробляє нову довгострокову кредитну програму для України, повідомила глава фонду Кристаліна Георгієва в інтерв'ю Центру глобального розвитку, повідомляє Корреспондент.

"Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною та шлях до програми, яка б принесла велику користь Україні... Ми домовилися, що місія фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів" , – розповіла вона.

При цьому вона не озвучила жодних параметрів нової програми МВФ.

Георгієва нагадала про надання Україні додаткової допомоги у 1,4 млрд доларів.