МВФ розробляє нову програму для України
МВФ розробляє нову довгострокову кредитну програму для України, повідомила глава фонду Кристаліна Георгієва в інтерв'ю Центру глобального розвитку, повідомляє Корреспондент.
"Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною та шлях до програми, яка б принесла велику користь Україні... Ми домовилися, що місія фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів", – розповіла вона.
При цьому вона не озвучила жодних параметрів нової програми МВФ.
Георгієва нагадала про надання Україні додаткової допомоги у 1,4 млрд доларів.
"[Зеленський] сказав, що очікує продовження співпраці фонду з Україною в тому, де ми найкращі, – у макроекономіці, монетарній політиці. Вони протягом цих місяців звертаються до нас із дуже конкретними питаннями, продиктованими дійсністю. Що робити з доходами у тому середовищі, у якому вони опинилися? Як стабілізувати надходження, допоки економіка повертається до нормальних показників? Подібні питання надходитимуть і далі", – сказала Георгієва.