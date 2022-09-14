ОК "Південь": ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною

Збройні Сили України встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За її словами, особливості військової операції ЗСУ на півдні пов'язані з ландшафтом Херсонської області, де дуже багато річок, каналів та відкрита степова місцевість.

"Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів та населення через загрозу обстрілів з боку противника. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємось і тіснимо росіян – це дуже їх деморалізує" , — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що моральний стан противника також підірваний успіхами ЗСУ під час наступу в Харківській області, окупанти обмінюються між собою чутками.