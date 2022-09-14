Прикордонники показали захоплені позиції окупантів на Харківщині

Під час дій зі звільнення територій Харківської області прикордонники продовжують знаходити яскраві артефакти з побуту окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

"Окупанти так поспішали втекти від української армії, що в буквальному сенсі залишили навіть штани. Амуніція "другої армії світу" вражає. Прикордонники з передової шлють відеоогляд" , — сказано у повідомленні.

Це не перша "розпаковка" прикордонників із передової. Раніше вони демонстрували гуманітарну допомогу, яку росіянам надсилають на фронт.

Воїни ДПСУ іронічно цікавилися, для чого загарбникам могли на передовій знадобитися борошно й дріжджі.

Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений від окупантів Ізюм Харківської області. Там глава держави взяв участь у церемонії підняття українського прапора.