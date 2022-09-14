ОК "Південь": ЗСУ завдали ударів по переправі та колоні техніки РФ у Херсонській області

ОК "Південь": ЗСУ завдали ударів по переправі та колоні техніки РФ у Херсонській області

Українські сили завдали ударів по переправі окупантів у районі Антонівського мосту та по колоні російської техніки у тимчасово окупованій Херсонській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

Зазначається, що ЗСУ продовжують виконувати вогневі завдання на території тимчасово окупованого півдня України, у тому числі по колонах ворожої техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антоновського мосту.

"Уражено скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан, де додатково влучено ще й в склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

За попередньо підтвердженими даними командування, за ніч війська РФ втратили 27 військових і дві одиниці автомобільної техніки. Також бойову машину десанту було мобілізовано з ворожих військ до одного з українських підрозділів.

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Раніше керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що сили оборони України встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

12 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених територій – понад 500 кв. кілометрів.

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