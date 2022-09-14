Десантники збили російський багатоцільовий винищувач Су-30
Львівські десантники збили багатоцільовий винищувач Су-30 російських окупантів із зенітної установки ЗУ-23, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба ДШВ у Telegram.
Російський літак було ліквідовано зенітниками 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
"Пілот окупантів не очікував, що Львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23", - йдеться у повідомленні.
ДШВ також опублікували відео ліквідованого літака.
Загалом, за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення було знищено 246 літаків окупантів, з яких два були збиті за останню добу.