Десантники збили російський багатоцільовий винищувач Су-30

Львівські десантники збили багатоцільовий винищувач Су-30 російських окупантів із зенітної установки ЗУ-23, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДШВ у Telegram.

Російський літак було ліквідовано зенітниками 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

"Пілот окупантів не очікував, що Львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23" , - йдеться у повідомленні.

ДШВ також опублікували відео ліквідованого літака.

Загалом, за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення було знищено 246 літаків окупантів, з яких два були збиті за останню добу.