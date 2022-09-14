ОВА: російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Під вечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу – в цей час по всій Україні була оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, карта тривог, пабліки у Telegram.
"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях".
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу також закликав мешканців нічого не знімати і не викладати у соцмережі.
Telegram-канали публікують фото стовпа диму на місці одного з прильотів у місті.