ОВА: російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Під вечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу – в цей час по всій Україні була оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, карта тривог, пабліки у Telegram.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях".

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу також закликав мешканців нічого не знімати і не викладати у соцмережі.

Telegram-канали публікують фото стовпа диму на місці одного з прильотів у місті.