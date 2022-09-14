ОВА: росіяни завдали ракетних ударiв по Кривому Рогу

Надвечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу та пошкодили гідротехнічні споруди, повідомляє Українська правда.

Про це повідомили керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, карта тривог, паблики у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

Пряма мова Вілкула:

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях".

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу також закликав мешканців нічого не знімати та не викладати у соцмережі. Telegram-канали публікували фото стовпа диму на місці одного із прильотів у Кривому Розі.

О 17:31 Вілкул повідомив, що росіяни знову запустили ракети у бік Кривого Рогу та закликав мешканців не виходити з укриттів.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що до Кривого Рогу, за попередніми даними, прилетіло 8 російських крилатих ракет.

Такі дії окупантів він назвав "терористичним актом" проти українців, оскільки "ракети прицільно летять у споруди, які мають критично важливе значення у життєзабезпеченні людей".

Тимошенко закликав людей не панікувати та додав, що відповідні служби вже ліквідують наслідки ракетних ударів.

О 19:47 голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що росіяни вдарили сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури.

Росіяни вдарили сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури Кривого Рогу – є серйозні пошкодження гідротехнічних споруд, кілька районів Кривого Рогу втратили воду. Відео з Telegram Кирила Тимошенка pic.twitter.com/BYGDpSnvRi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2022

Внаслідок удару є серйозні пошкодження гідротехнічних споруд, кілька районів Кривого Рогу залишились без води.