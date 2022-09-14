Чоловіків пропонують випускати з України за щомісячний внесок: що відомо

Верховній раді пропонують дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїзд за кордон під щомісячний внесок, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить картка законопроекту №8029.

За словами авторів документу, рівень безробіття в Україні зріс до 35%, що негативно впливає на настрої в суспільстві. Частина з них - це чоловіки, які перед повномасштабним вторгненням РФ працювали за кордоном.

Нардепи пропонують чоловіків віком від 18 до 60 років випускати за кордон під щомісячний внесок у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян. З 1 липня 2022 року він становить 2600 гривень, тобто сума щомісячного внеску - близько 13 тисяч гривень.

Парламентарі також пропонують брати у чоловіків письмове підтвердження добровільної сплати коштів на спеціальний рахунок ЗСУ.

"З кожних 100 тисяч військовозобов’язаних громадян, які виїдуть під час воєнного стану за кордон на запропонованих умовах, майже 270 млн гривень щомісяця буде потрапляти на рахунок ЗСУ (якщо виїхавших було б мільйон, це було б вже близько 2,7 млрд гривень додатково щомісяця на рахунок ЗСУ)" , - йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, депутати хочуть ввести збір для тих українців, які незаконно виїхали за кордон під час дії воєнного стану. Йдеться про внесок розміром 10 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян, тобто 26 тисяч гривень, за кожен місяць перебування за кордоном.

Нагадаємо, що раніше чоловікам планували дозволити виїжджати за кордон під заставу. Проте це нововведення вирішили поки відтермінувати.