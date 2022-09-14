Вірменія повідомила про понад 100 загиблих через загострення на кордоні

Внаслідок загострення на вірмено-азербайджанському кордоні кількість жертв вірменської сторони становить 105 осіб, повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на Національних зборах, повідомляє News.am.

У вівторок, 13 вересня, Пашинян заявив про 49 загиблих військовослужбовців Вірменії внаслідок загострення на вірмено-азербайджанському кордоні.

Напередодні Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в обстрілах у Нагірному Карабаху.

У Єревані наполягають, у ніч на 13 вересня було завдано удару по їхніх позиціях поблизу населених пунктів Горіса, Сотка та Джермука.

Водночас у Баку відповіли, що вірменські військові здійснили диверсії на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Після цього прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до Росії, закликавши відправити до спірного регіону союзні сили ОДКБ.