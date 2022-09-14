Маляр озвучила обсяг звільнених територій у Харківській області

В рамках нещодавнього успішного контрнаступу ЗСУ, нашим воїнам вдалося звільнити близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Facebook-сторінка заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Дуже важливо їх (дані, - ред.) сприймати у загальному контексті війни, а не окремо. В нас 2500 кілометрів лінія фронту. З них 1300 кілометрів - активні бойові дії" , - пояснює Маляр.

Українським військовим, як додає заступниця міністра оборони, вдається не лише обороняти Україну, але й проводити наступальні дії. Водночас до повної перемоги над окупантами необхідні чимало часу, сил та терпіння.

Звільнення Харківської області, є динамічним процесом, у зв'язку з чим дані постійно оновлюються.

"Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись" , - зауважила Маляр.

Починаючи з 6 вересня, нашим воїнам вдалося звільнити у Харківській області:

близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів;

близько 388 населених пунктів;

близько 150 тисяч українців.

Нагадаємо, РБК-Україна нещодавно писало про те, що, за словами Маляр, наші воїни звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж оголошувало Міністерство оборони. Тим часом ЗСУ продовжують деокуповувати регіон, однак говорити про повний контроль над ним поки що зарано.