У Мінреінтеграції пояснили, кого пропонують карати за отримання паспорта РФ
У Міністерстві реінтеграції повідомили, що законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за паспорт РФ, готовий, повідомляє Новое время.
Зокрема, таке покарання пропонується встановити за:
- набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовими особами або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
- пропаганду, громадські заклики, примус до цього;
- обмеження прав людей, які не отримали громадянства чи паспорта держави-агресора.
"Ворожа паспортизація, тиск з метою нав'язування паспорта РФ — абсолютно неправомірні та протизаконні. Отримання російського паспорта на ТОТ виправдане лише в тому випадку, коли людина за допомогою цього документа намагається через РФ і треті країни повернутися у вільну Україну", — зазначають у міністерстві.
3 вересня голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що російські окупанти в Херсонській області ходять додому і пропонують місцевим жителям отримати паспорт РФ.