У Мінреінтеграції пояснили, кого пропонують карати за отримання паспорта РФ

У Міністерстві реінтеграції повідомили, що законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за паспорт РФ, готовий, повідомляє Новое время.

Зокрема, таке покарання пропонується встановити за:

набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовими особами або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

пропаганду, громадські заклики, примус до цього;

обмеження прав людей, які не отримали громадянства чи паспорта держави-агресора.

"Ворожа паспортизація, тиск з метою нав'язування паспорта РФ — абсолютно неправомірні та протизаконні. Отримання російського паспорта на ТОТ виправдане лише в тому випадку, коли людина за допомогою цього документа намагається через РФ і треті країни повернутися у вільну Україну" , — зазначають у міністерстві.

3 вересня голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що російські окупанти в Херсонській області ходять додому і пропонують місцевим жителям отримати паспорт РФ.